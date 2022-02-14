Вашингтон, 14 февраля 2022, 01:33 — REGNUM Киностудия Lucasfilm, являющаяся подразделением компании Disney, намеревается снять новую трилогию «Звездных войн». Предполагается, что новые фильмы должны стать сиквелами уже вышедших кинолент.
Как сообщает журналистка Джоанна Робинсон, работавшая ранее в журнале Vanity Fail, сюжет новой трилогии продолжит историю первый девяти эпизодов. События фильмов сосредоточатся на новом Ордене джедаев.
Последний девятый фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» вышел на экраны кинотеатров 16 декабря 2019 года. За время мирового проката кинолента собрала более одного миллиарда долларов при бюджете в 275 миллионов долларов.