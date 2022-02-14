Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Киностудия Lucasfilm, являющаяся подразделением компании Disney, намеревается снять новую трилогию «Звездных войн». Предполагается, что новые фильмы должны стать сиквелами уже вышедших кинолент.

Звездные войны KAMiKAZOW

Как сообщает журналистка Джоанна Робинсон, работавшая ранее в журнале Vanity Fail, сюжет новой трилогии продолжит историю первый девяти эпизодов. События фильмов сосредоточатся на новом Ордене джедаев.

Последний девятый фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» вышел на экраны кинотеатров 16 декабря 2019 года. За время мирового проката кинолента собрала более одного миллиарда долларов при бюджете в 275 миллионов долларов.