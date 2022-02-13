Бергамо, Италия, 14 февраля, 2022, 01:11 — ИА Регнум. 13 февраля в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в матче 25-го тура итальянской Серии А 2021/22 встречалась с туринским «Ювентусом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Логотип Ювентуса

Первый мяч на 76-й минуте встречи забил 28-летний центральный полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский после передачи Ремо Фройлера — 1:0. В компенсированное время бразильский Данило восстановил равновесие в счете — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Пауло Дибала.

Статистика матча («Аталанта"/ «Ювентус»)

Удары 21/15

Удары в створ 3/6

Владение 53%/47%

Угловые 8/8

Нарушения 13/9

Составы команд:

«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Джимсити, Демирал, Копмейнерс, Фройлер, Де Рон, Хатебур, Дзаппакоста (Мэле, 60'), Бога (Пашалич, 90'), Мурьель (Малиновский, 60').

«Ювентус»: Щенсный, Де Шильо, де Лигт, Бонуччи (Куадрадо, 79'), Данило, Маккени (Кин, 81'), Рабьо (Артур, 86'), Локателли, Мората (Аке, 86'), Дибала, Влашич.

«Ювентус», избежав поражения, набрал 46 очков и остался на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с 44-мя очками располагается одной строчкой ниже.