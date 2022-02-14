Тегеран, , 01:08 — REGNUM В Вене продолжились обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и по словам постпреда России Михаила Ульянова, завершение переговорного процесса не за горами. Подготовка двадцатистраничного итогового документа закончена, порядок осуществления договоренностей определён.

Иран

Накануне Тегеран впервые предложил Вашингтону прямые переговоры о своей ядерной программе, на что Белый дом откликнулся с энтузиазмом. До этого момента диалог с Ираном вели Россия, Германия, Франция, Китай и Великобритания, обсуждая снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

Эксперты американского аналитического издания New Statesman предположили, что переговоры завершатся к середине февраля — началу марта. Запад снимет свои санкции с Ирана, страна выберется из международной изоляции и сможет заняться развитием мирного атома и производить стабильные медицинские изотопы на заводе в Фордо.

Однако, как отметила директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина, угрозы для Тегерана всё же сохраняются — если республиканцы получат ощутимые шансы на победу на президентских выборах в США в 2024 году, Вашингтон может вернуться в СВПД, а значит отношения между ИРИ и США вновь ухудшатся.

После бегства США из Афганистана и Ирака американские войска могут покинуть и Кувейт, считает Елена Панина. Это заставляет ближневосточные страны и «внешних игроков» просчитывать варианты своих действий в регионе. Уже с уверенностью можно утверждать, что Иран больше никогда не будет проамериканским. В Тегеране решили сменить прежние внешнеполитические идеологические шаблоны и предпочтут взаимодействовать с европейскими партнёрами, Россией и Китаем, заключает Панина.