Тегеран, 14 февраля, 2022, 01:08 — ИА Регнум. В Вене продолжились обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и, по словам постпреда России Михаила Ульянова, завершение переговорного процесса не за горами. Подготовка двадцатистраничного итогового документа закончена, порядок осуществления договоренностей определён.

Иран

Накануне Тегеран впервые предложил Вашингтону прямые переговоры о своей ядерной программе, на что Белый дом откликнулся с энтузиазмом. До этого момента диалог с Ираном вели Россия, Германия, Франция, Китай и Великобритания, обсуждая снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

Эксперты американского аналитического издания New Statesman предположили, что переговоры завершатся к середине февраля — началу марта. Запад снимет свои санкции с Ирана, страна выберется из международной изоляции и сможет заняться развитием мирного атома и производить стабильные медицинские изотопы на заводе в Фордо.

Однако, как отметила директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина, угрозы для Тегерана всё же сохраняются — если республиканцы получат ощутимые шансы на победу на президентских выборах в США в 2024 году, Вашингтон может вернуться в СВПД, а значит, отношения между ИРИ и США вновь ухудшатся.

После бегства США из Афганистана и Ирака американские войска могут покинуть и Кувейт, считает Елена Панина. Это заставляет ближневосточные страны и «внешних игроков» просчитывать варианты своих действий в регионе. Уже с уверенностью можно утверждать, что Иран больше никогда не будет проамериканским. В Тегеране решили сменить прежние внешнеполитические идеологические шаблоны и предпочтут взаимодействовать с европейскими партнёрами, Россией и Китаем, заключает Панина.