Барселона, Испания, , 01:05 — REGNUM 13 февраля каталонская «Барселона» в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 избежала поражения в матче с «Эспаньолом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметились Педри (2' Хорди Альба) и Люк Де Йонг (90+6' Адама Траоре). Два мяча хозяев забили Серхи Дардер (40' Рауль Де Томас) и Рауль Де Томас (64' Серхи Дардер).

Статистика матча («Эспаньол"/ «Барселона»)

Удары 10/12

Удары в створ 4/4

Владение 35%/65%

Угловые 3/5

Нарушения 14/13

Составы команд:

«Эспаньол»: Лопес, Педроса, Кабрера, Гомес, Видаль (Калеро, 89'), Пуадо, Дардер, Вилена (Рибаудо, 61'), Баре (Морланес, 62'), Эррера, Де Томас.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо (Гарсия, 46'), Альба (Дембеле, 72'), Педри (Де Йонг, 89'), Бускетс, де Йонг (Обамеянг, 62'), Траоре, Торрес, Гави (Гонсалес, 72').

«Барселона», набрав 39 очков, осталась на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» с 28-ю очками укрепился на тринадцатой позиции.