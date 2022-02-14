Москва, 14 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Международных резервов Банка России было бы достаточно для того, чтобы снизить инфляцию в РФ уже сегодня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал решение ЦБ РФ вновь поднять ключевую ставку.

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«Центральный банк принял решение увеличить ключевую до 9,5%, как и ожидал рынок. Но соответствует ли это ожиданиям бизнеса и граждан? Инфляция, бесспорно, негативная вещь. Однако основные мировые регуляторы не спешат с ужесточением монетарной политики и уж тем более не действуют так опрометчиво, — сказал Ордов. — Новые инфляционные рекорды в США, Европе и России — звенья одной цепи, но и риски мировой экономики также схожи. А ведь 2021 год был очень успешным с точки зрения восстановления экономики и роста ВВП и роста реальных располагаемых доходов населения».

Как подчеркнул Ордов, это всё стало возможным только по причине роста ВВП, хотя Банк России из этого всего видит в основном только «нарастающие дисбалансы в экономике».

«Как влияют низкие темпы роста ВВП на уровень доходов, мы наблюдали все последние годы. Еще более шокирующим является заявление, что, несмотря на неизбежные существенные ухудшения финансовых условий предпринимательской деятельности в России вследствие резкого роста ключевой ставки, желанного уровня инфляции в 4% мы теперь достигнем не раньше середины 2023 года, — сказал Ордов. — Это говорит о том, что мы еще не раз в этом году станем свидетелями пересмотра прогноза уровня инфляции в России со стороны Министерства экономического развития, и явно не в сторону его понижения. 2022 год становится для нас всё более финансово непредсказуемым. Между тем ЦБ предлагает нам всем «не перегреваться», а вернуться на траекторию «сбалансированного роста».

В то же время, как полагает Ордов, международные резервы, накопленные Банком России, колоссальны и продолжают расти.

«А это значит, что можно легко укрепить рубль и снизить инфляцию уже сегодня», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов рассказал, как повышение ключевой ставки отразится на ипотечном кредитовании.