Москва, 14 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В 2022 году на нефтяных ценах будут сказываться инфляционные ожидания и спекуляции вокруг монетарной политики ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. Так она прокомментировала выводы ОПЕК, чьи эксперты сохранили прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на уровне 4,2 млн баррелей в сутки.

Ilsurikat Добыча нефти

«В 2022 году уровень спроса на нефть оценивается в 100,8 млн баррелей в сутки. В сравнении с объемом фактической добычи за 2021 год прирост должен составить 4,1 млн баррелей. Наибольший прирост нефтедобычи в текущем году прогнозируется для России и США — около 1 млн баррелей в сутки для каждой из стран, — сказала Сафонова. — На динамику нефтяных цен в 2022 году продолжит влиять геополитическая ситуация в мире. К примеру, в случае, если после завершения переговоров между Вашингтоном и Тегераном Иран получит возможность возобновить поставки на мировой рынок, можно ожидать, что цена на нефть снизится. В дальнейшем на нефтяных ценах продолжат сказываться инфляционные ожидания, спекуляции вокруг монетарной политики ФРС США, валютный фактор, а также степень распространения ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, нефтяные котировки обновили очередные максимумы за последние семь лет, достигнув отметки в 93,9 доллара за баррель.