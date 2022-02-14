Барселона, Испания, , 00:53 — REGNUM 13 февраля в Барселоне на стадионе «RCD Эспаньол» «Эспаньол» в матче 24-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 одержал волевую победу над каталонской «Барселоной» со счетом 2:1.

Первый мяч в дебюте первого тайма забил центральный полузащитник сборной Испании Педри после передачи Хорди Альбы — 0:1. Через 38 минут Серхи Дардер вернулся хозяев в игру — 1:1. На экваторе второй половины Рауль Де Томас впервые вывел «Эспаньол» вперед, замкнув передачу Дардера — 2:1.

Составы команд:

«Эспаньол»: Лопес, Педроса, Кабрера, Видаль (Калеро, 89'), Гомес, Пуадо, Дардер, Вилена (Рибаудо, 61'), Баре (Морланес, 62'), Эррера, Де Томас.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо (Гарсия, 46'), Альба (Дембеле, 72'), Бускетс, Педри (Де Йонг, 89'), де Йонг (Обамеянг, 62'), Траоре, Торрес, Гави (Гонсалес, 72').

«Эспаньол», обыграв «Барселону», набрал 30 очков и укрепился на тринадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» с 38-ю очками вновь опустилась на пятое место.