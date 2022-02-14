Москва, 14 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. К 2024 году ожидается, что Китай станет вторым производителем полупроводников в мире, захватив до 17% рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал сообщения китайских СМИ о том, что КНР намерена добиться прорыва в производстве полупроводников.

Полупроводники NXP

«Для Китая сфера производства полупроводников является одной из стратегически важных — это закреплено в концепции Made in China 2025, где обозначено, что к 2025 году 70% полупроводников для внутренних нужд должны производиться китайскими компаниями, — сказал Файншмидт. — Китай уже значительно ускорил производство: в 2020 году его доля в мировом масштабе составляла 9%. К 2024 году ожидается, что Китай станет вторым производителем в мире, захватив до 17% рынка. Поэтому достижение Китаем паритета по основным направлениям производства полупроводников к 2030 году вполне реально».

Как пояснил эксперт, основными конкурентами Китая выступают две азиатские компании — TSMC и Samsung Electronics — и американский Intel.

«В последние годы США, Япония, Тайвань и Европейский союз также обратили внимание на необходимость наращивания потенциала по производству полупроводников, поэтому вопрос о том, насколько Китай будет готов конкурировать с активизирующимися игроками, остается открытым», — сказал Файншмидт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что глобальные продажи полупроводниковых устройств в период с 2021 года по 2026 год будут расти со средней скоростью 7,1% в год.