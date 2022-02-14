Москва, 14 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Если десять лет назад Россия сильно отставала по числу безналичных транзакций на душу населения от мировых лидеров, то к настоящему времени страна вышла на передовые позиции и находится в общем тренде постепенного отказа от привычных пластиковых карт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявила завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.

Безналичная оплата

«Безналичные платежи однозначно будут превалировать: за последний год их доля в общем обороте выросла с 65% до 73%, — сказала Дворецкая. — Этому способствовало регуляторное поощрение со стороны ЦБ безналичных платежей на базе карт, а также повышение финансовой грамотности населения. Если десять лет назад Россия сильно отставала по числу безналичных транзакций на душу населения от мировых лидеров, то к настоящему времени страна вышла на передовые позиции и находится в общем тренде постепенного отказа от привычных пластиковых карт».

По ее словам, тренд на отказ от пластика основан, с одной стороны, на стремительном развитии финансовых технологий, расширении функционала платежных сервисов, а с другой — на смене поведенческих паттернов.

«Потребители (особенно городские жители) всё больше ценят удобство удаленных каналов продаж и бесконтактных платежей, экономию времени. Свой вклад в усиление тренда внесла и пандемия», — пояснила Дворецкая.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России вырастет доля тех жителей, которые расплачиваются за товары и услуги при помощи гаджетов.