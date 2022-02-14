Москва, 14 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. У России есть все шансы для успешного выхода на водородный рынок Германии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил кандидат химических наук, доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. Так он прокомментировал высказывание министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека, который сказал, что Германии будет необходим газ в течение ближайших 13 лет, поскольку к концу 2022 года страна постепенно откажется от атомной и угольной энергетики.

Gazprom.ru Добыча газа

«Для Европы газовые проекты будут «легитимны» лишь до 2030 года, после чего газовая энергетика перестанет относиться к переходным зеленым источникам энергии, — сказал Воротников. — Отказ от ядерной энергетики не должен повлечь для Германии дополнительных сложностей, так как по состоянию на 2020 год немецкие ядерные энергоблоки производили всего 11,3% от общего объема электроэнергии в стране».

Как пояснил Воротников, согласно «Национальной стратегии развития водородной энергетики», к 2023 году Германия выделит более 10 млрд евро на стимулирование этой отрасли.

«По прогнозам, внутренний спрос страны в 2030 году будет составлять 3 млн тонн «зеленого водорода» (водорода, произведенного с помощью возобновляемых источников электроэнергии — солнца и ветра), из которых 2,6 млн тонн планируют импортировать. Сейчас, когда сфера еще формируется, у России есть все шансы для успешного выхода на водородный рынок Германии: потенциал производства водорода в России только за счет загрузки резервных генерирующих мощностей составляет от 2 до 6 млн тонн», — сказал Воротников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хабек заявил, что ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» будет неизбежно зависеть от геополитики.