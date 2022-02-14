Москва, 14 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Решение британского парламента расширить диапазон возможных санкций против РФ наносит ущерб позициям России на мировом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Pixabay.com Великобритания

«Обещанные санкции не несут катастрофы российской экономике, но само их объявление вредит позициям РФ на мировом рынке, — сказал экономист. — Да, Великобритания больше не член Евросоюза и несопоставима по весу на рынке с США, а английские компании практически не ведут бизнес на территории России. Однако Великобритания остается общепризнанным финансовым центром, где торгуются акции ряда российских компаний, в том числе торговых. Через банки этой страны идут расчеты. Поэтому ужесточение санкций даже в отношении конкретных жителей РФ или военно-промышленного комплекса ослабит рубль, вызовет отток инвестиций».

Как полагает эксперт, в рамках противодействия таким санкциям надо довести до конца задачу по переводу ведущих российских компаний в российскую же юрисдикцию, дать толчок развитию российского среднего и малого бизнеса.

«Может быть, стоит национализировать часть предприятий, относящихся к английским корпорациям, или хотя бы принять такой закон и показать, кто в доме хозяин, — добавил экономист. — И пока нас стращают, отвечать развитием российского производства и подготовкой законодательной базы. Транснациональным компаниям есть что терять, им надо показать готовность к взвешенному ответу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры, обещанные Великобританией, будут вводиться, если произойдёт «агрессия» в отношении Украины.