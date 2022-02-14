Москва, 14 февраля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В связи восстановительным ростом мировой экономики спрос на нефть будет стабилен в течение ближайших двух-трех лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

M1kha Добыча нефти

«Производства набирают мощности в постковидное время, логистические цепочки входят в прежний ритм, растут объемы товарооборота между стран. Всё это является первопричиной повышенного спроса на энергоресурсы, — сказала она. — Однако есть мнение, что пик потребления нефти был уже достигнут в 2019 году, и с каждым годом потребление нефти и нефтепродуктов будет сокращаться. Причинами здесь выступают повышенные пошлины на выбросы углерода в окружающую среду, внедрение зеленых технологий и применение альтернативных источников энергии».

Как подчеркнула эксперт, потенциал «зеленой» экономики действительно очень высок, как, в то же время, и ее стоимость.

«Зеленая экономика сегодня очень капиталозатратная, срок окупаемости объектов зеленой экономики значительно больше, чем традиционной. Прогнозируя будущую стратегию поведения на нефтяном рынке, России необходимо инвестировать в разработку технологий, которые делают добычу полезных ископаемых более технологичной и, как следствие, более дешевой», — подчеркнула Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в 2022 году на нефтяных ценах будут сказываться спекуляции вокруг монетарной политики ФРС США.