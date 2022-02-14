Москва, 14 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки неизбежно приведет к повышению кредитных ставок по несубсидированным кредитам — это верно для ипотеки, потребительского и автокредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал повышение ключевой ставки Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Исторически ипотечная ставка была выше ключевой на 3−4%, что говорит о скором увеличении средневзвешенных ипотечных ставок по обычным кредитам до 12−13% и, возможно, в дальнейшем до 13,5−14%. Конечно, двузначная ипотека значительно менее доступна, чем в 2021 году, когда, по оценкам ДОМ. РФ, ипотечный кредит могли взять 50% российских семей, — сказал Цыганов. — При этом программы льготного кредитования — семейная, льготная, сельская и дальневосточная программы субсидирования ставок — позволят сохранить доступность ипотеки для многих российских граждан, а также послужат сдерживающим фактором при принятии решения о повышении ипотечных ставок по обычным программам».

Как пояснил экономист, потребность в улучшении жилищных условий, поддержании привычного уровня жизни и приобретении нового автомобиля не исчезнет на фоне повышения ставок, но рынок сократится.

«При этом можно ожидать увеличения сроков кредитования для сохранения величины ежемесячного платежа», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ приведет к замедлению роста экономики.