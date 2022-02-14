Как отреагирует кредитный рынок РФ на рост ключевой ставки Банка России?
Москва, 14 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки неизбежно приведет к повышению кредитных ставок по несубсидированным кредитам — это верно для ипотеки, потребительского и автокредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал повышение ключевой ставки Банка России.
«Исторически ипотечная ставка была выше ключевой на 3−4%, что говорит о скором увеличении средневзвешенных ипотечных ставок по обычным кредитам до 12−13% и, возможно, в дальнейшем до 13,5−14%. Конечно, двузначная ипотека значительно менее доступна, чем в 2021 году, когда, по оценкам ДОМ. РФ, ипотечный кредит могли взять 50% российских семей, — сказал Цыганов. — При этом программы льготного кредитования — семейная, льготная, сельская и дальневосточная программы субсидирования ставок — позволят сохранить доступность ипотеки для многих российских граждан, а также послужат сдерживающим фактором при принятии решения о повышении ипотечных ставок по обычным программам».
Как пояснил экономист, потребность в улучшении жилищных условий, поддержании привычного уровня жизни и приобретении нового автомобиля не исчезнет на фоне повышения ставок, но рынок сократится.
«При этом можно ожидать увеличения сроков кредитования для сохранения величины ежемесячного платежа», — добавил он.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ приведет к замедлению роста экономики.