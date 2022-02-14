Москва, 14 февраля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Ключевой фактор роста спроса на нефть в 2022 — это развитие мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев. Так он прокомментировал прогнозы ОПЕК, согласно которым рост спроса на нефть в 2022 году будет на уровне 4,2 млн баррелей в сутки.

Publicdomainpictures.net Добыча нефти

«Прогнозы ОПЕК являются одними из самых точных. Причем все аналитические агентства прогнозируют рост спроса на нефть в 2022 году. А ключевым фактором роста спроса является развитие мировой экономики, — сказал Маланичев. — В фокусе находятся крупнейшие потребительские рынки — США, Европа, Китай. Массовые коронавирусные локдауны закончились в 2021 году, поэтому осталось полностью восстановить только авиасообщение, чтобы спрос вышел на докризисный уровень в чуть больше 100 млн баррелей в сутки».

Однако, как подчеркнул профессор, есть два ключевых риска, которые могут помешать реализации прогноза.

«Первый — торможение спроса из-за слишком резкого ужесточения денежно-кредитной политики США. Резкий подъем учетной ставки ФРС, с одной стороны, притормозит инфляцию, с другой — сделает кредит более дорогим. В результате рост экономической активности, а значит, и спроса, замедлится. Второй риск — неопределенность развития пандемии. В теории со временем вирус должен становиться более заразным, но менее вредоносным. Но практика может оказаться иной», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть предположение, что мировой спрос на нефть будет стабилен в течение ближайших двух-трех лет.