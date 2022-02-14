Москва, 14 февраля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ будет приводить к замедлению роста экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Так он прокомментировал решение Банка России повысить ключевую ставку до 9,5%.

Picserver.org Инфляция

«С точки зрения торможения инфляции, это необходимое решение, — сказал Шибанов. — А с точки зрения роста экономики, скорее всего, это будет приводить к замедлению. Видно, что прогноз самого Банка России по росту ВВП на 2023 год понизился. Судя по прогнозу Банка России, средняя ставка на 2022 год предполагается в интервале 9−11%. Это означает, что уже на ближайшем заседании ставка может превысить 10%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России ожидается рост ставок по всем видам кредитов.