Москва, , 08:00 — REGNUM В России повышение ставок ожидается по всем видам кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Так он прокомментировал решение ЦБ РФ вновь повысить ключевую ставку.

Кредиты 401(K) 2012

«Вероятно, инфляция ещё некоторое время останется существенно выше цели Банка России в 4%. По прогнозу самого ЦБ, на конец года рост цен может достичь 5−6%. Поэтому повышение ставки затормозит увеличения инфляции, но не сразу сделает её низкой, — сказал Шибанов. — По всем видам кредитов ожидается повышение ставок. Несмотря на то, что кредитование продолжит расти, ставки будут постепенно догонять повышение ключевой ставки. Можно ожидать увеличения ставок по ипотеке и автокредитам на 1 п. п. уже в течение квартала. А ставки по депозитам могут превысить 10%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что повышение ключевой ставки позволит ограничить рост цен на рынке недвижимости в России.

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