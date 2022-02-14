Вашингтон, , 00:39 — REGNUM 13 февраля «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) 2021/22 потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз». Основное время встречи завершилось со счетом 1:4.

Александр Овечкин (сс) Michael Miller

Заброшенной шайбой в составе «Вашнгтона» отметился Никлас Бэкстрем, которому ассистировал Александр Овечкин. Это результативное действие стало для российского хоккеиста 1380-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Овечкин находится на 24-м месте за всю историю лиги.

«Оттава Сенаторз», одержав семнадцатую победу в сезоне и набрав 38 очков, поднялась на тринадцатую строчку в турнирной таблице восточной конференции. «Вашингтон Кэпиталз» с 61-м очком остался на седьмом месте.