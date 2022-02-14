Улан-Удэ, , 06:15 — REGNUM В Бурятии с 14 февраля снимают ряд антиковидных ограничений, несмотря на сохраняющуюся высокую заболеваемость. Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, большинство носителей переносят заболевание в лёгкой форме.

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Благодаря этому занятость коечного фонда остаётся относительно невысокой — около 80% из 2397 коек.

Согласно решению оперштаба, с 14 февраля возобновляется работа детских развлекательных центров и игровых зон с условием 50-процентной заполненности. Разрешены определённые спортивные соревнования.

Занятия физкультурой в открытых сооружениях можно проводить с загрузкой объекта не более 50%. Для занятия контактными видами спорта совершеннолетние желающие должны предоставить сертификаты о вакцинации или о перенесённом заболевании.

«Занятия физической культурой и спортом в закрытых спортивных сооружениях для посетителей в возрасте до 18 лет будут проводить при загрузке объекта не более 50% от общей вместимости», — добавили в правительстве.