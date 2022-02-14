Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи в районе острова Гуам в Тихом океане. Об этом 13 февраля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Smchealth.org

Землетрясение было зафиксировано в 23:49 мск 13 февраля. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 170 км на север от населённого пункта Маризо, который стал ближайшим к эпицентру. В нём проживает около двух тыс. человек.

Самый густонаселённый город — Дедедо (население около 45 тыс. человек), находился в 201 км на север от эпицентра. Очаг подземных толчков находился на глубине десяти км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,2 в Грузии.

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