Неаполь, Италия, 14 февраля, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Как сообщает издание Calciomercato, 28-летний фланговый нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай может заменить Лоренцо Инсинье в составе «Наполи».

(сс) RonnyK «Наполи»

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» готова расстаться с Мемфисом Депаем, так как футболист не соответствует уровню команду после трансфера Феррана Торреса из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Мемфис Депай принял участие в шестнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также нидерландский нападающий получил две желтые карточки.

Ранее сообщалось, что 30-летний нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье подписал предварительный контракт с канадским клубом «Торонто», выступающим в МЛС.