Лестер, Великобритания, 14 февраля, 2022, 00:07 — ИА Регнум. 13 февраля «Лестер Сити» в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с лондонским «Вест Хэмом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

Первый мяч в дебюте матча забил Джаррод Боуэн после передачи Иссы Доипа — 0:1. В конце тайма Юри Тилеманс сравнял счет, реализовав пенальти — 1:1. В дебюте второй половины Рикарду Перейра впервые вывел «лис» вперед, замкнув передачу Харви Барнса — 2:1. В конце матча Крейг Поусон спас «молотобойцев» от поражения — 2:2.

Желтые карточки получили Рикарду Перейра (18'), Аарон Крессуэлл (60') и Деклан Райс (61'). На матче работала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннет.

Составы команд:

«Лестер Сити»: Шмейхель, Джастин (Томас, 31'), Сеюнджю, Даниэль, Перейра, Тилеманс (Вестергор, 90'), Ндиди, Барнс, Мэддисон (Лукман, 73'), Дьюсбери-Холл, Дака.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл, Доусон, Диоп, Цоуфал (Фредерикс, 67'), Форналс (Влашич, 79'), Соучек, Райс, Боуэн, Лансини (Бенрахма, 79'), Антонио.