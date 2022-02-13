Реджо-нель-Эмилия, Италия, 14 февраля, 2022, 00:01 — ИА Регнум. 13 февраля в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапеи» «Сассуоло» в матче 25-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграл вничью с «Ромой». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Aleksandr Osipov Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо

Первый мяч в конце первого тайма забил английский форвард Тэмми Абрахам ударом с пенальти — 0:1. В дебюте второй половины Крис Смоллинг срезал мяч в свои ворота — 1:1. Через 26 минут Хамед Траоре впервые вывел «черно-зеленых» вперед — 2:1. На 90+4-й минуте Брайан Кристанте после передачи Жордана Верету спас «волков» от поражения — 2:2.

Единственную красную карточку на 78-й минуте встречи получил Джанмарко Феррари. На матче работала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.

Составы команд:

«Сассуоло»: Консильи, Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Кириакопулос, Лопес, Фраттези (Айхан, 80'), Мейрелес Мота (Харруи, 67'), Траоре, Берарди (Кайде, 84'), Дефрель (Руан, 80').

«Рома»: Патрисиу, Смоллинг, Манчини (Мэйтленд-Найлз, 76'), Кумбулла, Карсдорп (Перес, 83'), Винья (Верету, 76'), Пеллегрини, Оливейра (Кристанте, 69'), Мхитарян, Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 69').

«Рома», набрав 40 очков, по итогам 25-го тура опустилась на седьмую строчку. «Сассуоло» с 30-ю очками укрепился на двенадцатом месте.