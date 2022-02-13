Лос-Анджелес, США, , 23:54 — REGNUM Глава киностудии Marvel Studios Кевин Файги считает, что сериал «Лунный рыцарь», премьера которого запланирована на 30 марта 2022 года, поразит зрителей жестокостью главного героя и происходящих на экране событий.

Кевин Файги — глава Marvel studios

«Мы не отступаем. Тональность меняется. Это совсем другое дело. Это — Лунный рыцарь», — цитирует Файги издание Empire.

Главные роли в сериале исполнили Оскар Айзек («Дюна», «Агора», «Драйв»), Гаспар Ульель («Долгая помолвка», «Месть бедняка»), Итан Хоук («Общество мертвых поэтов», «Белый клык», «Синистер») и Мэй Каламави («Рами»).

Режиссером картины выступят Джанстин Бенсон, Мохамед Диаб и Аарон Мухред. Джанстин Бенсон на данный момент также работает над сериалом «Архив 81».