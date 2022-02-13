Екатеринбург, , 23:40 — REGNUM 13 февраля в Екатеринбурге отменили концерт артиста Noize MC (Иван Алексеев) на фестивале New/Open. Noize MC должен быть стать хэдлайнером фестиваля. Об отмене концерта было объявлено за несколько часов до его начала.

Noize MC Марина Каширская © ИА REGNUM

«Дорогие любители музыки и гости фестиваля New/Open Showcase, к сожалению, в связи травмой Ивана Алексеева, выступление, запланированное на 13 февраля, отменяется», — говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Также сообщается, что купленные билеты можно будет вернуть в течение двух недель.

Ранее группа Good Times отменила свои концерты в Череповце и Ярославе из-за гибери саксофониста Николая Пастухова.