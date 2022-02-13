Оттава, , 23:32 — REGNUM Власти Канады переместят часть своих военных с Украины в другие страны Европы. Об этом 13 февраля говорится в сообщении минобороны Канады.

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Отмечается, что передислокация связана «со сложившейся сложной оперативной обстановкой». Речь идет о военных инструкторах, задействованных в канадской миссии Unifier.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Канады и Австралии объявили о временном переводе работы своих посольств на Украине из Киева во Львов.

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