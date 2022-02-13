Вашингтон, 13 февраля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, который 13 февраля провел телефонный разговор с главой США Джо Байденом, пригласил своего американского коллегу посетить страну. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Киеве.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

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По словам источника, украинский лидер также попросил у Байдена дополнительную финансовую и военную поддержку.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, беседа продолжалась около 50 минут.

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