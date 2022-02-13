Киев, 13 февраля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Правительство Украины, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве страны, выделяет 16,6 млрд гривен (около $600 млн). Об этом 13 февраля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

President.gov.ua Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

«Сегодня … выделили средства для обеспечения безопасности полетов на Украине для страховых и лизинговых компаний, — написал Шмыгаль. — Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в украинском регуляторе в сфере гражданской авиации «Украэрорух» сообщили, что украинские авиакомпании не будут осуществлять полеты над частью акватории Чёрного и Азовского морей с 14 по 19 февраля.