13 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова пресс-секретаря российского президента о том, что вопросы национального лидера, поднятые на Мюнхенской конференции в 2007 году, так и остались без ответа.

Артур Савин, , 23:20 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что вопрос российского лидера Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году по поводу приближения НАТО к границам РФ до сих пор остаётся без ответа, а сейчас страна находится непосредственно у красных линий своих национальных интересов и интересов безопасности, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 13 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

»Алло! США уже объявили дату нападения России на Украину! Всё, игры для детей закончились. Такое ощущение, что российские власти до сих пор спят и видят радужные сны о дружбе с Западом. Просыпайтесь, страна в опасности!» — пишет Андрей Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытки российских властей играть с Западом по-честному обернулись крахом, потому что таких перспектив не было изначально.

«Был Мюнхен, а потом был 2008 год и нападение Грузии на Южную Осетию, а также убийство наших миротворцев. Тогда разве наши власти не поняли, что Россию приговорили к смерти? Сколько ещё им нужно об этом говорить, чтобы они всё-таки отказались от попыток целовать Запад в разные места?» — интересуется Марина И.

Российские миротворцы Министерство обороны Российской Федерации

Некоторые комментаторы отмечают, что руководство России слишком долго закрывало глаза на то, что США и их союзники намереваются загнать нашу страну в угол и ни о каком настоящем партнёрстве здесь речи быть не может.

«О «красных линиях» надо было думать лет 10 тому назад, а мы всё соглашались да оправдывались. Смотрели на Запад, разваливая свою страну. А теперь спохватились, когда враг стоит на пороге дома. Тем не менее даже сейчас по большей части наши власти безмолвствуют, ничего, по сути, не делают», — считает Геннадий Г.

Часть людей полагает, что Россия продемонстрировала слабость, и именно это стало причиной того, что Америка решила не считаться с российскими интересами.

«Тем, кто терпит 30 лет, можно и не отвечать. А то что? Глава МИД РФ ещё нахмурит брови, более устрашающие, или шутку очередную придумает? Американцы будут уважать только тех, за кем есть сила, которую он может применить. Молчание ягнят в Европе будет продолжаться, пока кто-нибудь сам не даст НАТО достойный ответ», — поделился своим мнением Радион Д.

Тень России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что российским властям пора перестать ждать у моря погоды, а всё-таки перехватить инициативу у противника.

«Нужно действовать, а не говорить. И не надо ни у кого ничего выпрашивать! Особенно у Запада! Какие там гарантии? Никаких гарантий безопасности в данной сфере быть не может, это фантазии не очень взрослых политиков», — отмечает Владислав А.

Нашлись и те, кто уверены, что власти должны наконец-то осознать, что во главе всего происходящего должен стоять российский народ и его интересы.

«Какие национальные интересы? Национальные интересы должны выражать запросы народа, а не амбиции барыг, хапуг и разных «авантюристов», — считает Загир Х.

«Национальные интересы России и её безопасность — это благосостояние народа. В этом вопросе все красные линии действующие власти уже многократно перешли. Государственность перешла в режим импотентной работы бюрократии с перспективой к развалу. Кто помнит время Горби, меня поймут», — написал Сергей М.

Напомним, 12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости о том, что вопрос российского лидера Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году по поводу приближения НАТО к границам РФ до сих пор остаётся без ответа, а сейчас страна находится непосредственно у красных линий своих национальных интересов и интересов безопасности.