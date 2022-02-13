Анкара, 13 февраля 2022, 22:24 — REGNUM Власти Турции поддерживают деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, заявили 13 февраля в турецком МИД.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает руководство ОБСЕ пресечь попытки манипуляции миссией на Украине и не допустить втягивание организации в разыгрываемые политические игры.
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