Анкара, , 22:24 — REGNUM Власти Турции поддерживают деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, заявили 13 февраля в турецком МИД.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Деятельность наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, которую с момента ее создания возглавляют турецкие послы, имеет большое значение. Мы полностью их поддерживаем», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает руководство ОБСЕ пресечь попытки манипуляции миссией на Украине и не допустить втягивание организации в разыгрываемые политические игры.

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