Тбилиси, 13 февраля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Грузии. Об этом 13 февраля сообщается на сайте Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в селе Самеба неподалеку от границы с Арменией. Подземные толчки ощущались в столице Грузии и Батуми.

Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 17 декабря 2021 г. в Ашоцком районе Ширакской области Армении, расположенной на границе с Грузией, произошло землетрясение.