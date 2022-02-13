Москва, 13 февраля 2022, 22:16 — REGNUM Нагнетание ситуации западными странами в какой-то момент должно сдуться, но накачка Украины оружием продолжится. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Он добавил, что страны Запада продолжат поставлять на Украину оружие. Полянский призвал быть готовыми к подобным ситуациям, которые «просчитываются как сценарий Голливуда».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала политическому истеблишменту США «не брать ещё один грех на душу».
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