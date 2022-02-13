Лондон, 13 февраля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. 13 февраля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Арена» «Тоттенхэм» в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 уступил «Вулверхэмптону». Основное время встречи завершилось со счетом 0:2.

«Тоттенхэм Хотспур»

Забитыми мячами в составе «волков» отметились Рауль Хименес (6') и Леандер Дендонкер (18'). Желтые карточки получили Аит-Нури (66'), Моура (68'), Кулушевски (71') и Бентанкур (90+4').

Статистика матча («Тоттенхэм"/ «Вулверхэмптон»)

Удары 17/11

Удары в створ 7/7

Владение 59%/41%

Угловые 7/3

Нарушения 13/13

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Регилон, Санчес, Дэвис, Доэрти (Эмерсон, 82'), Уинкс, Сессеньон (Кулушевски, 28'), Бентанкур, Сон, Кейн, Моура (Бергвейн, 71').

«Вулверхэмптон»: Са, Коуди, Килман, Саисс, Аит-Нури, Невеш, Семеду, Дендонкер, Кандл (Тринкан, 84'), Хименес (Силва, 86'), Каштелу (Хи Чхан, 81').

«Вулверхэмптон», одержав одиннадцатую победу в сезоне и набрав 37 очков, обошел «Тоттенхэм» и поднялся на седьмое место. «Шпоры» с 36-ю очками опустились на восьмую позицию.