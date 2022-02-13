Донецк, , 22:02 — REGNUM Территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) покинули некоторые сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ из США и Великобритании. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 13 февраля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Флаг ДНР Цуканов М.В

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«Да, среди убывших сегодня есть и представители тех стран, которые ранее заявляли об отзыве своих представителей… — отметили в СЦКК. — Безусловно, нас настораживает такое решение США, Великобритании и их некоторых союзников, так как это может стать почвой для последующих спекуляций на тему того, что отсутствие мониторов этих стран на территории вооруженного конфликта не позволяет им в полной мере владеть реальной ситуацией».

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что минометный огонь по селу Коминтерново на юге ДНР открыли вооруженные силы Украины (ВСУ).