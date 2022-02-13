13 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили вторжение американской подлодки в территориальные воды России недалеко от Курильских островов.

Тимур Кондратьев, , 22:04 — REGNUM Информация, согласно которой российский фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства против подводной лодки ВМС США, незаконно вошедшей в территориальные воды России в районе Курильских островов, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 13 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Подлодка Иван Шилов © ИА REGNUM

»А вот вам и реальное вторжение. Только Соединённых Штатов Америки на территорию Российской Федерации», — указывает Радион Д.

Многие пользователи отмечают, что российский фрегат поступил очень гуманно, позволив американским подводникам без последствий покинуть территорию Российской Федерации.

«Я уверен, если бы американцы обнаружили нашу подлодку в их территориальных водах, её бы потопили без разговоров. Наши опять умылись, и будут теперь распространять свои озабоченности», — считает Константин К.

Некоторые комментаторы отмечают, что ответ России на такое грубое нарушение территории страны, скорее всего, будет, как и прежде, очень невыразительным.

«Уже выразили озабоченность в МИД РФ? Будет ли направлена в США нота протеста? Хватит ли смелости у российского руководства позвонить американскому послу и спросить, почему США так поступают?» — издевается Андрей Л.

Часть людей не понимает, почему российский фрегат только отогнал подлодку США вместо того, чтобы попытаться нанести по ней удар.

«Маршал Шапошников» Министерство обороны Российской Федерации

«У нас армия существует только лишь для того, чтобы отпугивать неприятелей? То есть мы им вежливый «кыш» посылаем и лучи добра?» — задаётся вопросом Иннокентий Ш.

«Почему подложка ушла? Это же была настоящая оплеуха в нашу сторону! Разве российские подлодки входят в территориальные воды США? Что-то я не слышал о таком!» — заметил Евгений К.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные действия российских военных в итоге могут привести к тому, что территориальные воды России будут нашпигованы американскими кораблями, которые не будут бояться ответных действий с российской стороны.

«Были применены соответствующие средства» — хотелось бы поинтересоваться: какие? Опять «стреляли мимо»? Так эти подлодки будут часто в гости наведываться, если по ним будут только мимо стрелять», — отметил Дмитрий К.

Отдельные комментаторы отмечают, что худой мир лучше хорошей войны. Поэтому люди рады, что российские военные не стали бить на поражение, а лишь отпугнули назойливых американцев от границы нашей страны.

«Ситуация сейчас и так напряжённая. Потопленная американская лодка России ни к чему. Естественно, что наши военные сделали в первую очередь всё, чтобы подводники США самостоятельно покинули территорию России», — пишет Алексей В.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Комментаторы такие кровожадные, вот только они не учитывают, что писать комментарии во время Третьей мировой войны у них не получится», — напоминает Елена З.

«Народ, вы что несёте? Какой «потопить», «уничтожить» и другое в этом же русле. Сумасшедшие! Это нормальная практика: они у нас, мы у их берегов. Хотите сдохнуть, так не тяните всех здравомыслящих людей за собой! Нормальные люди не хотят ядерной войны», — написал Connor M.

Напомним, 12 февраля пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что российский фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства против подводной лодки ВМС США, незаконно вошедшей в территориальные воды России в районе Курильских островов. В ведомстве отметили, что американская субмарина покинула российские воды, использовав при этом «самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля».