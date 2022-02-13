Вашингтон, 13 февраля 2022, 21:29 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел 13 февраля телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, беседа продолжалась около 50 минут. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Как передавало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта.
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