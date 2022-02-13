Севилья, Испания, , 21:18 — REGNUM 23-летний центральный защитник «Севильи» и сборной Франции по футболу Жюль Кунде является главной трансферной целью лондонского «Челси» на ближайшее лето. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Жюль Кунде Adrien33000

Также сообщается, что «Севилья» требует у покупателей 65−70 миллионов евро за контракт французского защитника.

В текущем сезоне Жюль Кунде принял участие в девятнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Кунде перешел в «Севилью» 3 июля 2019 года из «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Франции, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.