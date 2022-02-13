Севилья, Испания, 13 февраля 2022, 21:18 — REGNUM 23-летний центральный защитник «Севильи» и сборной Франции по футболу Жюль Кунде является главной трансферной целью лондонского «Челси» на ближайшее лето. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Жюль Кунде
Жюль Кунде
Adrien33000

Также сообщается, что «Севилья» требует у покупателей 65−70 миллионов евро за контракт французского защитника.

В текущем сезоне Жюль Кунде принял участие в девятнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Кунде перешел в «Севилью» 3 июля 2019 года из «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Франции, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.