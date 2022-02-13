13 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 21:29 — REGNUM Информация, согласно которой член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд, возглавляющий расследование по применению допинга в российской лёгкой атлетике, призвал Россию пропустить «одну, две или три Олимпиады», чтобы взять ситуацию с допингом под контроль, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 13 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

МОК Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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»За прошлый год у американцев 97 дисквалификаций из-за допинга (реальный, а не придуманный). Они не хотят несколько Олимпиад пропустить, интересно? Про трансгендеров в женском спорте вспомнить не хотите? Приём стимуляторов по медпоказаниям и прочий мухлёж? Ах, ну да, у нас же только Россия плохая», — отмечает Вячеслав Е.

Многие пользователи оказались в ярости о того, что в использовании допинга обвиняют российских спортсменов, а используют запрещённые на Олимпиаде вещества все кто ни попадя.

«Они бы лучше американских спортсменок проверяли, которые больше на Халка из комиксов похожи. А то они все на стероидах да на гормонах, чуть ли не яйца уже свисают! И никто ничего не видит? Генетика хорошая, ага», — пишет Роман К.

Халк Eneas De Troya

Некоторые комментаторы отмечают, что России стоит не пропустить пару Олимпиад, а просто навсегда отказаться от участия в этих соревнованиях.

«А что? Хорошая идея! Давно нужно было послать их с этой лживой Олимпиадой! Пока не вернут гимн и флаг — нечего нам там делать!» — считает Александр Г.

«В этом цирке шапито WADA давно играет роль клоуна. Пора снять маски и признаться, что спорт политизирован. Роль России — объект для битья и унижения. Все эти трансгендеры, астматики норвежские, американские гимнастки с трицепсами, — это их цирковые номера. Нам же это всё чуждо. Лучше вовсе отказаться от участия», — поделился своим мнением Павел С.

Часть людей полагает, что отказавшись от участия в Олимпиаде, Россия оставит множество спортсменов без возможности реализовать себя.

«Нельзя! Они только этого и добиваются! Наши спортсмены как кость в горле у норвежских, американских и французских допингистов с терапевтическими исключениями», — указывает Татьяна С.

«Никакой серьёзной альтернативы Олимпийским играм нет. Увы. Олимпиада — это вершина, о которой мечтают практически все спортсмены мира. Что делать тем фигуристкам, которые с раннего детства готовились победить на Олимпиаде? Они потеряют доступ к мечте!» — пишет Валентина П.

Плакат первых Олимпийских игр

Ряд пользователей указывает на то, что западные политики буквально растоптали веру в честный спорт, поэтому нет никакого смысла российским спортсменам выступать на Олимпиаде, на которой их заведомо будут считать виновными в нарушении правил.

«Олимпиады больше нет. Это способ для США продемонстрировать своё лидерство. Чистой воды политика. Поэтому их спортсмены напичканы допингом с ног до головы, но их никто не трогает. Поэтому российским спортсменам не нужно больше участвовать в Олимпийских играх, ведь честностью и справедливостью там больше не пахнет. Одна только политика», — написал Александр К.

Напомним, 12 февраля агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому член МОК Ричард Паунд, возглавляющий расследование по применению допинга в российской лёгкой атлетике, призвал Россию пропустить «одну, две или три Олимпиады», чтобы взять ситуацию с допингом под контроль.