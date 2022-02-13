Оттава, , 21:00 — REGNUM Сотрудники полиции полностью контролируют ситуацию на мосту Амбассадор, соединяющего канадский Виндзор и американский Детройт. Об этом 13 февраля сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что мост и пункт пересечения границы Канады и США откроются в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Канаде вступило в силу решение высшего суда провинции Онтарио, постановившего освободить заблокированный протестующими против коронавирусных ограничений дальнобойщиками мост Амбассадор, соединяющий Канаду и США.

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