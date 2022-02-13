Флоренция, Италия, , 20:51 — REGNUM 30-летний российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит завтрашний матч со «Специей» из-за недомогания. Об этом 13 февраля сообщила газета Firenze Viola.

Александр Кокорин Вячеслав Евдокимов

Ранее сообщалось, что Кокорин не вошел в заявку на матч со «Специей». Игра пройдет в Специи на стадионе «Альберто Пикко».

В текущем сезоне Александр Кокорин принял участие лишь в шести матчах за «фиалок» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 121 минуту.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января 2021 года из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.