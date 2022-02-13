Вашингтон, 13 февраля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Власти России выразили готовность к сотрудничеству с Соединенными Штатами по вопросу освобождения граждан США Пола Уилана и Тревора Рида, отбывающих наказание на территории РФ. Об этом заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан

«Безопасно вернуть их домой — это наш приоритет. Русские готовы к взаимодействию по различным каналам для того, чтобы это случилось. И мы активно участвуем в усилиях, чтобы это добиться», — сказал он в интервью CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в США сообщили, что осужденные в России граждане США Пол Уилан и Тревор Рид совершили серьезные преступления, в отличие от граждан РФ, которые часто оказываются под стражей и судом в Соединенных Штатах по надуманным предлогам.

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