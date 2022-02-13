Москва, , 20:44 — REGNUM В центре Москвы в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Москве.

Пожар 2968288

ЧП произошло в воскресенье, 13 февраля, на улице Ходынская в районе Пресненский.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в одной из квартир и в коридоре жилого дома на общей площади около 60 квадратных метров, — говорится в сообщении. — Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации пожара и спасению людей».

Отмечается, что из горящего здания огнеборцы спасли 10 человек, из них двое детей.

В настоящее время выясняются причины пожара.