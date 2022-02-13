Берн, , 20:11 — REGNUM 13 февраля «Янг Бойз» в матче 21-го тура швейцарской Суперлиги 2021/22 одержал волевую победу над «Базелем» со счетом 3:1. Арендованный из московского ЦСКА Федор Чалов провел на 62 минуты.

Фёдор Чалов Дмитрий Голубович

Единственный мяч гостей на 22-й минуте встречи забил Михаэль Ланг после передачи Матиаса Паласиоса. В составе «Янг Бойз» забитыми мячами отметились Винсент Сьерро (39'), Муми Нгамале (69' Теозон Сьебатшо) и Теозон Сьебатшо (71' Фабиан Ридер).

Красные карточки получили Ваутер Бюргер (60') и Улиссес Гарсия (80'). На матче работала бригада арбитров во главе с Урсом Шнайдером.

«Янг Бойз», одержав одиннадцатую победу и набрав 39 очков, обошел «Базель» и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги. «Базель» с 37-ю очками опустился на третье место.