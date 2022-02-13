Лондон, 13 февраля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. 27-летний английский центральный защитник «Брайтона» Адам Уэбстер привлек внимание лондонского «Челси». Как утверждает издание The Mirror, Уэбстер — один из игроков, за которым в «Челси» пристально следят.

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В текущем сезоне Адам Уэбстер принял участие в четырнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил четыре желтые карточки.

Уэбстер выступает за «Брайтон» с 3 августа 2019 года после перехода из «Бристоль Сити» за 22,22 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского защитника в 9 миллионов евро.