Мадрид, , 19:52 — REGNUM Как сообщает испанская газета Mundo Deportivo, руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность вернуть 25-летнего испанского флангового атакующего защитника Серхио Регилона, выступающего за лондонский «Тоттенхэм».

Серхио Регилон Антон Зайцев

По информации источника, «сливочные» могут воспользоваться опцией обратного выкупа за 40 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского футболиста в 28 миллионов евро.

Воспитанник «Реала» Серхио Регилон выступает за «Тоттенхэм» с 19 сентября 2020 года. «Шпоры» заплатили за испанского футболиста 30 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Регилона один забитый мяч и три результативные передачи в девятнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2021/22.