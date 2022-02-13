«Реал» может вернуть Серхио Регилона за 40 миллионов евро
Мадрид, 13 февраля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Как сообщает испанская газета Mundo Deportivo, руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность вернуть 25-летнего испанского флангового атакующего защитника Серхио Регилона, выступающего за лондонский «Тоттенхэм».
По информации источника, «сливочные» могут воспользоваться опцией обратного выкупа за 40 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского футболиста в 28 миллионов евро.
Воспитанник «Реала» Серхио Регилон выступает за «Тоттенхэм» с 19 сентября 2020 года. «Шпоры» заплатили за испанского футболиста 30 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Регилона один забитый мяч и три результативные передачи в девятнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2021/22.