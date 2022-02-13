Ростов-на-Дону, 13 февраля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи в 2021 году расследовали более 2,2 тыс. уголовных дел, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Как отметил руководитель следственного управления Аслан Хуаде, подводя итоги работы ведомства в 2021 году, в производстве донских следователей находилось более 4,3 тыс. уголовных дел, завершено расследование 2251 уголовного дела, в суды направлены материалы 1961 уголовного дела.

Ущерб, причинённый преступлениями, составил около 1,2 млрд рублей и был в ходе следствия возмещен более чем на 50%. Стоимость имущества, на которое наложен арест, превысила 350 млн рублей.