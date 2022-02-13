Москва, , 19:38 — REGNUM Назальная вакцина от COVID-19 может быть опаснее для организма, чем внутримышечная, сообщилв вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

Вакцина

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По его словам, нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко, и поэтому все медикаменты, которые планируют давать назально, проходят очень большую оценку безопасности.

«Назальные вакцины могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг. С этим нужно быть очень аккуратными. Это не так просто, как кажется», — сказал он в эфире YouTube-канала «Посоветуйте, доктор!»

При этом, отметил он, внутримышечные вакцины не могут задеть какие-либо жизненно важные органы и берегут нервную систему, чтобы не было нейроэффекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» новое заболевание протекает не так, как при заражении другими разновидностями SARS-CoV-2.

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