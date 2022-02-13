Ньюкасл, Великобритания, 13 февраля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. 13 февраля «Ньюкасл» в матче 25-го тура АПЛ одержал победу над «Астон Виллой» Стивена Джеррарда. Эта победа стала для «сорок» третьей подряд в рамках чемпионата Англии.

Leedsunited.com Болельщики «Ньюкасл Юнайтед»

Единственный мяч на 35-й минуте встречи забил новичок «Ньюкасла» Киран Триппьер ударом со штрафного.

Ранее подопечные Эдди Хау обыграли «Лидс Юнайтед» (22 января, 0:1) и Эвертон (8 февраля, 3:1). «Ньюкасл», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 21 очко, выбрался из зоны вылета и поднялся на семнадцатое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.

Составы команд:

«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Триппьер (Крафт, 48'), Манкильо (Дамметт, 45'), Бюрн, Шелви, Уиллок (Гимарайнс, 90'), Жоэлинтон, Вуд, Сен-Максимен, Фрэйзер.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Мингс, Динь, Чемберс, Луис, Макгинн (Чуквуэмека, 85'), Рэмзи, Буэндиа (Бэйли, 72'), Коутиньо, Уоткинс (Ингз, 72').