Ростов-на-Дону, , 19:29 — REGNUM Главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко вновь уличили в страсти к дорогим брендам. На этот раз сити-менеджер областного центра на встречу с жителями аварийных домов, которые потребовали переоценки квартир, надел дорогую кепку.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На встречу с горожанами Логвиненко пришёл в бейсболке одной из итальянских фирм. Стоимость головного убора в интернет-магазине достигает 700 евро или около 60 тыс. рублей, в бутике — почти 75 тыс. рублей, пишет издание «Блокнот Ростов». Отмечается, что кепка сити-менеджера стоит как предлагаемая ростовчанам выкупная цена квадратного метра квартиры в центре города.

Стоит отметить, что донской губернатор Василий Голубев на встречу с горожанами пришёл без головного убора.

ИА REGNUM сообщало, что ранее после встречи с градоначальником Грозного Хас-Магомедом Кадыровым в администрации Ростова-на-Дону фактически подтвердили использование фотошопа в социальных сетях Логвиненко, сославшись на скромность чиновника. У главы администрации Ростова-на-Дону на руке были и затем исчезли дорогие часы. По некоторым данным, это швейцарские Breguet Marine 5847BB/12/5ZV, стоимость которых составляет от 2,6 до 3,5 млн рублей.

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